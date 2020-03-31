Заявление на выплату 5 тыс. нельзя будет подать 2 недели из-за отсутствия сервиса

Заявление на выплату 5 тыс. нельзя будет подать 2 недели из-за отсутствия сервиса
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Как сообщает министерство социальной политики областного правительства, заявления на выплату 5 тыс. руб. на детей до 3 лет будут подаваться в Пенсионный фонд только в электронном виде через сервис на их сайте. На данный момент сервиса нет, он разрабатывается, и ожидается, что будет доступен во второй половине апреля. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В справочной Пенсионного фонда «Новому Калининграду» не смогли подтвердить или опровергнуть соответствующую информацию, как и пояснить, смогут ли получить выплату семьи, в которых детям исполнится три года в период, когда власти разрабатывают сервис.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать выплаты семьям с детьми до трех лет с 1 апреля.

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