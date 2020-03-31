Из-за коронавируса москвичей на три месяца освобождают от взносов на капремонт

Из-за ограничительных мер по причине распространения коронавируса, а также в связи с введением режима самоизоляции москвичей освободят от взносов на капремонт. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».

«На три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт», — написал Собянин на своем личном сайте во вторник.

«В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем. Решение принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома», — уточнил мэр Москвы. И добавил, что минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.

Напомним, 30 марта в Москве введен режим самоизоляции. За ее соблюдение пожилым жителям Москвы и Подмосковья пообещали денежную помощь в 4000 рублей. Выплаты уже получили свыше 1,6 миллиона пенсионеров. Также предусмотрена ежемесячная выплата в размере 19 тысяч 500 рублей лишившимся работы мосвичам. Кроме того, по решению Собянина противовирусные препараты заболевшим коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, будут предоставляться бесплатно.