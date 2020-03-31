МВД: визы иностранцам продлят на 90 дней

МВД: визы иностранцам продлят на 90 дней
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России срок действия виз для иностранцев продлят на 90 дней. Такие мера будет применяться ко всем вне зависимости от цели пребывания в стране, сообщает «Коммерсант».

В МВД сообщили, что при истечении срока действия имеющихся виз срок временного пребывания все равно будет продлен. Кроме того, иностранцу выдадут транзитную визу для выезда из РФ. Иностранные граждане могут продлить срок пребывания с 19 марта.

Ранее в МВД сообщали, что действие виз продлят в связи с распространением коронавируса, но не указывались сроки продления.

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