В Москве выписаны 42 пациента, переболевшие COVID-19. Всего выздоровевших 70

В Москве от коронавируса вылечилось 70 человек. Все они находятся в «хорошем состоянии», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Еще 42 человека выписаны из больниц после лечения от коронавируса. В Москве количество выздоровевших после лечения новой коронавирусной инфекции увеличилось до 70 человек», — заявила она.

Как отметила Ракова, власти надеются, что принятые меры приведут к снижению количества новых заболевших.

«Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию — прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти. Все выписавшиеся из стационаров пациенты находятся в хорошем состоянии», — сказала она.