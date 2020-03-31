ГД приняла закон, вводящий уголовное наказание за фейки во время ЧС и эпидемий

Госдума приняла в трех чтениях поправки об уголовном наказании за публичное распространение фейковых новостей. Это касается сведений в том числе и об эпидемиях, сообщает «Интерфакс».

В УК РФ планируется внести новую статью 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Наказание составит от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

В законопроекте, обстоятельствами, угрожающими жизни и безопасности граждан, признаются ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий.

Кроме того, вводится еще одна новая статья 207.2 о наказании за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

Санкции за это правонарушение — штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если это же деяние повлекло за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, — наказывается штрафом в размере от 1,5 млн рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что Госдума приняла на пленарном заседании закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение карантина.