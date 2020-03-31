Госдума одобрила штрафы в 15-40 тыс. рублей для здоровых граждан за нарушение карантина

Госдума одобрила штрафы в 15-40 тыс. рублей для здоровых граждан за нарушение карантина
Виталий Невар / Новый Калининрад
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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправкам, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если должностное лицо — от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, если юридическое лицо — от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также предусмотрено наказание за распространение недостоверных сведений о пандемии. 

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