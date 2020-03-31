ГД ужесточила уголовное наказание больным за нарушение карантина

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Госдума приняла на пленарном заседании во вторник закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщает ТАСС.

Согласно документу, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы — до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.

Согласно действующей редакции ст. 236 УК РФ, такое нарушение, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок. При этом то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусматривает ответственность в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ от шести месяцев до двух лет, либо принудительных работ до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Во вторник Дума рассматривает пакет законопроектов, ужесточающих уголовную и административную ответственность за нарушение карантинного режима и распространение заведомо ложной информации.

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