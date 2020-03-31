Пятая часть россиян испытывает сильную тревогу из-за распространения коронавируса

В России пятая часть (20%) граждан испытывает сильную тревогу в связи с распространением коронавирусной инфекции. Еще около половины соотечественников не так сильно обеспокоены ситуацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сайта стопкоронавирус.рф.

Большинство жителей страны сохраняют спокойствие в условиях распространения COVID-19, отмечают в издании. «В целом от 50 до 60% респондентов признались, что немного встревожены текущим положением дел. При этом примерно каждый пятый отметил, что происходящее никак не повлияло на его настроение и мироощущение», — следует из результатов опроса.

Однако почти 20% россиян испытывают сильную тревогу из-за коронавируса и беспокоятся о дальнейших перспективах. При этом только небольшая часть респондентов (2-6%) находятся в настоящей панике.

Голосование проводилось с понедельника по вторник в период с 16:30 до 9:00 по московскому времени. Всего в исследовании приняло участие более девяти тысяч подписчиков стопкоронавирус.рф в Telegram, свыше 478 тысяч пользователей в Viber и 15 тысяч участников соцсети «ВКонтакте».