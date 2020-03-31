Пятая часть россиян испытывает сильную тревогу из-за распространения коронавируса

Пятая часть россиян испытывает сильную тревогу из-за распространения коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В России пятая часть (20%) граждан испытывает сильную тревогу в связи с распространением коронавирусной инфекции. Еще около половины соотечественников не так сильно обеспокоены ситуацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сайта стопкоронавирус.рф.

Большинство жителей страны сохраняют спокойствие в условиях распространения COVID-19, отмечают в издании. «В целом от 50 до 60% респондентов признались, что немного встревожены текущим положением дел. При этом примерно каждый пятый отметил, что происходящее никак не повлияло на его настроение и мироощущение», — следует из результатов опроса.

Однако почти 20% россиян испытывают сильную тревогу из-за коронавируса и беспокоятся о дальнейших перспективах. При этом только небольшая часть респондентов (2-6%) находятся в настоящей панике.

Голосование проводилось с понедельника по вторник в период с 16:30 до 9:00 по московскому времени. Всего в исследовании приняло участие более девяти тысяч подписчиков стопкоронавирус.рф в Telegram, свыше 478 тысяч пользователей в Viber и 15 тысяч участников соцсети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter