В правительстве разъяснили, кто и что работает в карантин

В региональном правительстве разъяснили, какие организации, объекты инфраструктуры работают во время карантина. Согласно постановлению правительства Калининградской области № 157 и на основании федеральных нормативных актов в режиме так называемой самоизоляции в области могут работать:
— продовольственные магазины,
— магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости (список этих товаров можно посмотреть тут),
— аптеки,
— стройки (у них есть право работать, но многие калининградские застройщики приостановили возведение объектов жилищного строительства),
— организации так называемого «непрерывного цикла», работа которых не может быть остановлена без существенных потерь (в Калининградской области это в основном касается крупных заводов),
— рестораны, кафе и другие объекты общепита могут работать, но только в режиме доставки, а не самовыноса,
— магазины электроники или стройматериалов могут работать, но только на доставку товаров (на такой режим перешли «Бауцентр» и «Леруа Мерлен»),
— объекты энергетики,
— транспортная инфраструктура (с сокращениями, значительно сокращено число автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов в Калининграде, рейсы в приморские города),
— медицинские учреждения (с сокращениями, отменена часть плановых приемов, запрещено посещение больных в стационарах),
— банки (с сокращениями, формат штатного расписания и режимы работы каждый банк определяет сам),
— автосервисы, автомойки (запрещено очное общение мастеров приемки и клиентов, но заказы могут выполняться),
— предприятия агропромышленного комплекса (на усмотрение руководства).
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