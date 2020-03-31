В правительстве разъяснили, кто и что работает в карантин

В правительстве разъяснили, кто и что работает в карантин
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Аэропорт «Храброво» перешел на новый режим работы
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В региональном правительстве разъяснили, какие организации, объекты инфраструктуры работают во время карантина. Согласно постановлению правительства Калининградской области № 157 и на основании федеральных нормативных актов в режиме так называемой самоизоляции в области могут работать:

— продовольственные магазины,

— магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости (список этих товаров можно посмотреть тут),

— аптеки,

— стройки (у них есть право работать, но многие калининградские застройщики приостановили возведение объектов жилищного строительства),

— организации так называемого «непрерывного цикла», работа которых не может быть остановлена без существенных потерь (в Калининградской области это в основном касается крупных заводов),

— рестораны, кафе и другие объекты общепита могут работать, но только в режиме доставки, а не самовыноса,

— магазины электроники или стройматериалов могут работать, но только на доставку товаров (на такой режим перешли «Бауцентр» и «Леруа Мерлен»),

— объекты энергетики,

— транспортная инфраструктура (с сокращениями, значительно сокращено число автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов в Калининграде, рейсы в приморские города),

— медицинские учреждения (с сокращениями, отменена часть плановых приемов, запрещено посещение больных в стационарах),

— банки (с сокращениями, формат штатного расписания и режимы работы каждый банк определяет сам),

— автосервисы, автомойки (запрещено очное общение мастеров приемки и клиентов, но заказы могут выполняться),

— предприятия агропромышленного комплекса (на усмотрение руководства).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter