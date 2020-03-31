В правительстве разъяснили, кто и что работает в карантин

В региональном правительстве разъяснили, какие организации, объекты инфраструктуры работают во время карантина. Согласно постановлению правительства Калининградской области № 157 и на основании федеральных нормативных актов в режиме так называемой самоизоляции в области могут работать:



— продовольственные магазины,

— магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости (список этих товаров можно посмотреть тут),

— аптеки,

— стройки (у них есть право работать, но многие калининградские застройщики приостановили возведение объектов жилищного строительства),

— организации так называемого «непрерывного цикла», работа которых не может быть остановлена без существенных потерь (в Калининградской области это в основном касается крупных заводов),

— рестораны, кафе и другие объекты общепита могут работать, но только в режиме доставки, а не самовыноса,

— магазины электроники или стройматериалов могут работать, но только на доставку товаров (на такой режим перешли «Бауцентр» и «Леруа Мерлен»),

— объекты энергетики,

— транспортная инфраструктура (с сокращениями, значительно сокращено число автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов в Калининграде, рейсы в приморские города),

— медицинские учреждения (с сокращениями, отменена часть плановых приемов, запрещено посещение больных в стационарах),

— банки (с сокращениями, формат штатного расписания и режимы работы каждый банк определяет сам),

— автосервисы, автомойки (запрещено очное общение мастеров приемки и клиентов, но заказы могут выполняться),

— предприятия агропромышленного комплекса (на усмотрение руководства).