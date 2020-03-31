В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб. Полностью выздоровели за сутки 55 человек.
Распределение новых случаев коронавируса по регионам:
Москва — 387
Санкт-Петербург — 48
Республика Дагестан — 9
Свердловская область — 9
Мурманская область — 6
Республика Бурятия — 6
Республика Татарстан — 5
Пензенская область — 5
Ленинградская область — 3
Ростовская область — 3
Воронежская область — 2
Астраханская область — 2
Республика Башкортостан — 2
Тюменская область — 2
Приморский край — 2
Костромская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Нижегородская область — 1
Самарская область — 1
Алтайский край — 1
Иркутская область — 1
Хабаровский край — 1
Магаданская область — 1
Республика Крым — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
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