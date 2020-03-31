Аэропорт «Храброво» перешел на новый режим работы

На неделю аэропорт «Храброво» перешел на другой режим работы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в его пресс-службе.



Аэропорт открыт для полётов ежедневно с 07:00 до 21:00 часов с 31 марта по 6 апреля. Причина — введение ограничительных мер и режима всеобщей самоизоляции в Калининградской области, сокращение и отмена рейсов в аэропорту Калининград.

Как отмечают в «Храброво», регистрация на первые утренние рейсы по всем дням недели начинается с 07:00 часов.

Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн табло на сайте аэропорта. Получить информацию о рейсах можно в справочной службе по телефону: +7(4012) 300-300.