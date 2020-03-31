Горвасти подписали контракт на строительство самой большой школы — на Рассветной

Администрация Калининграда подписала контракт на строительство новой школы в микрорайоне Сельма, на ул. Рассветной. Мэрия сообщает об этом в соцсетях.



Согласно этому документу, учебное заведение должно быть возведено до конца следующего года. «Цена контракта — 1.2 млрд рублей. Деньги получит, если справится с поставленной задачей, ООО СЗ „АК-СТРОЙ“. Кстати, это будет самая большая школа в области — 1725 учеников», — отмечают в горадминистрации. И обращают внимание на то, что рядом со здание школы будет создана «учебно-опытная зона» с участком цветочно-декоративных растений (145 м.кв.), участком для плодового сада и ягодников (187 м.кв.), участком для полевых и овощных культур (139 м.кв.), участком для начальных классов (130 м.кв.), участком для занятий по биологии на открытом воздухе (130 м.кв.). Кроме того, рядом расположатся метеорологическая и географическая площадки.

Контракт на строительство школы на Рассветной заключен с ООО «Специализированный застройщик «Акстрой», учредитель которой возглавляет компании, возводящие на Сельме жилье.

Из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в позапрошлом году.