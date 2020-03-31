В Испании за сутки умерли более 900 человек с коронавирусом

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В Испании за сутки умерли более 900 человек с коронавирусом

Испания накануне вышла на первое место по смертности среди больных коронавирусом, за последние сутки ситуация в этой стране ухудшилась. В течение суток в стране зафиксировано 913 летальных исходов среди пораженных COVID-19, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

Накануне сообщалось о смерти 821 испанцев с коронавирусом. Ранее больше всего смертей фиксировалось ежесуточно в Италии. Сейчас это 881 случай. Далее следуют США с 649 случаев.

В этих трех странах зафиксировано и больше всего инфицированных COVID-19. В США — 164,2 тыс. случаев, в Италии — 101,9 тыс., в Испании — 87,9 тыс.



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