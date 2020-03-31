Минюст предложил приостановить в стране регистрации и расторжения браков

Минюст предложил приостановить в стране регистрации и расторжения браков
Кирилл Клейков / Новый Калининград
Продолжение: Эпидемиолог: Россия приблизилась к пику заражения коронавирусом
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Министерство юстиции РФ предложил приостановить в регионах регистрации и расторжения браков  в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве считают, что даты регистрации заключения брака, «которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)». При этом допускается, что в исключительных случаях, если невозможно изменить дату, государственную регистрацию следует проводить без гостей.

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