Минюст предложил приостановить в стране регистрации и расторжения браков

Министерство юстиции РФ предложил приостановить в регионах регистрации и расторжения браков в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве считают, что даты регистрации заключения брака, «которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)». При этом допускается, что в исключительных случаях, если невозможно изменить дату, государственную регистрацию следует проводить без гостей.