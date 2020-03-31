Эпидемиолог: Россия приблизилась к пику заражения коронавирусом

Эпидемиолог: Россия приблизилась к пику заражения коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Организации по строительству, ремонту и содержанию дорог продолжают работать
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико считает, что Россия подходит к пику заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эпидемиолога, число больных может увеличиваться ближайшие несколько дней, а потом пойдет на снижение. Распространение коронавируса существенно снизится благодаря принимаемым мерам. Кроме того, активность коронавирусной инфекции высока в холодное время года и с потеплением постепенно сойдет на нет.

Ранее 31 марта стало известно, что в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337. Зараженные были выявлены в 73 регионах России.

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