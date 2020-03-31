Организации по строительству, ремонту и содержанию дорог продолжают работать

Организации, которые занимаются строительством, текущим и капитальным ремонтом, а также содержанием дорог продолжают работу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на соответствующие разъяснения Минтранса РФ.

Федеральное ведомство рекомендует не распространять дополнительные выходные на работников «непрерывно действующих организаций», а также предприятий, имеющих договоры на обслуживание дорог общего пользования. В этот список также входят организации, имеющие отношение к деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капремонту и содержанию дорог.

Офисных работников рекомендуется перевести на дистанционный режим. Допустимо в особых случаях назначить минимальный состав на местах.