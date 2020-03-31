Власти Польши объявили об ужесточении карантинных мер в стране

Власти Польши ужесточили карантинные меры, расширив список ограничений. В частности, с 1 апреля жители республики обязаны будут соблюдать дистанцию в 2 метра от любого другого человека (исключение сделано лишь для родителей, ухаживающих за детьми или людьми с ограниченными возможностями), а в магазинах будут одновременно обслуживать не более трех человек на одной кассе. Об этом во вторник, 31 марта, пишет gazeta.pl.



Кроме того, несовершеннолетним запрещено находиться на улице без присмотра взрослых, закрываются парки, набережные и пляжи, велопрокаты, парикмахерские, косметические и тату-салоны. В аптеках и магазинах вводятся специальные часы (с 10:00 до 12:00), когда посетить их могут только люди старше 65 лет. При этом все посетители магазинов обязаны носить одноразовые перчатки, а в самих торговых точках должны быть дезинфицирующие устройства.

«Мы хотим любой ценой избежать ситуации в Западной Европе. Мы хотим быть готовыми к растущему числу инфекций, но также и к тому, чтобы избежать ситуации, которая произошла в Испании или Италии, то есть сегрегации пациентов. Либо ситуация будет драматичной, либо более продолжительной, но более управляемой. Мы не можем позволить себе расслабиться», — объяснил необходимость дальнейших запретов премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.