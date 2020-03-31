Правительство: нарушители карантина будут получать СМС-уведомления с 3 апреля

Правительство: нарушители карантина будут получать СМС-уведомления с 3 апреля
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Лукашенко о режиме самоизоляции: запирать людей в тухлых квартирах — не метод
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи с 30 марта наладить работу на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) электронной формы для предоставления россиянам, прибывающим из-за границы, сведений о себе, включающих адрес фактического проживания и планируемом месте проживания на время самоизоляции или карантина. Об этом сообщает «Российская газета».

Подавшим в МИД заявления о возвращении в Россию гражданам будут приходить СМС-уведомления о том, что они должны составить электронную форму на портале «Госуслуги» еще до прохождения пограничного контроля. Аналогичная процедура предусмотрена для россиян, прибывших на территорию страны, по факту регистрации их телефонов в сетях операторов мобильной связи.

Минкомсвязи, МВД России, Минздраву, Роспотребнадзору и Федеральному медико-биологическому агентству поручено контролировать соблюдение гражданами «домашнего карантина» с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ. Так, с 3 апреля система через СМС-оповещения будет предупреждать соотечественников о допущенных нарушениях, а затем передавать соответствующую информацию в ведомства для принятия мер.

Напомним, для нарушителей условий самоизоляции существуют определенные санкции. Сегодня Госудума одобрила штрафы даже для здоровых граждан, не соблюдающих карантин.


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