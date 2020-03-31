В Грузии все точки по продаже алкоголя закрыли на время действия карантина

В Грузии все точки по продаже алкоголя закрыли на время действия карантина
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Грузии на время действия чрезвычайного положения с 31 марта по 21 апреля запретили работу всех точек по продаже алкоголя. Запрет касается в том числе пива и вина. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства

Ресторанам и другим точкам общепита, в том числе при организациях, в этот период разрешено работать только на доставку продукта, клиенты заходить в помещения не должны даже для оплаты.

В стране с 31 марта введен всеобщий карантин. Людям запрещено собираться больше чем по трое, за исключением продуктовых магазинов, банков и аптек. Ездить по стране можно только в легковых машинах не более чем втроем, включая водителя. Выходить из дома только с документом, удостоверяющим личность.

При этом с 21:00 до 6 утра в Грузии будет действовать комендантский час и выходить на улицу без пропуска нельзя. А одиноким гражданам старше 70 лет запрещено выходить из дома, кроме как до ближайшего магазина, аптеки или медучреждения.

На 31 марта в Грузии было подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом. 21 заболевший уже вылечился.

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