ВОЗ: у России есть шанс избежать европейского сценария эпидемии коронавируса

ВОЗ: у России есть шанс избежать европейского сценария эпидемии коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Меры, которые принимают российские власти, помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции и исключить европейский сценарий развития эпидемии. Такую надежду выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет «Интерфакс».

«Мне кажется, сейчас масштабные действия, которые предпринимает Российская Федерация, могут помочь этому, что мы не будем идти этим путем (которым пошла Западная Европа — ИФ) здесь, что так высоко и быстро будет двигаться число новых случаев, и что оно замедлится», — сказала Вуйнович.

Она отметила, что прогноз по пику COVID-19 в России можно будет дать по итогам роста числа новых случаев инфекции в ближайшие две недели.

«Нам нужно в следующие две недели смотреть, как будут двигаться новые случаи, потому что очень большое число людей находятся сейчас под наблюдением, и даже очень хорошо (действует — ИФ) физическая дистанция, удаленность от людей. Так что, возможно, мы можем пресечь перенос инфекции, и тогда будем смотреть. Эпидемиология — это практически математика. Смотрите сколько случаев — и можете прогнозировать, как будет двигаться дальше», — сказала Вуйнович.

«На следующие две недели надо очень внимательно смотреть и стараться эпидемию пресечь», — добавила представитель ВОЗ.

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