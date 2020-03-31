Росгвардия ограничивает прием по услугам в сфере оборота оружия

Росгвардия ограничивает прием по услугам в сфере оборота оружия
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии принимает заявления о предоставлении услуг в сфере оборота оружия и контроля за частной охранной и детективной деятельностью через портал госуслуг. Личный прием ограничен из-за пандемии коронавируса, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе управления.

В случае, если возможность воспользоваться порталом госуслуг отсутствует, прием граждан осуществляется по предварительной записи. Предварительная запись, консультации по тел. 8 (401-2) 670-792, 8(401-2) 670-793, 8 (401-2) 670-82.

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