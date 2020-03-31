Алиханов о стройках: в плане эпидситуации хорошо, что «люди из стран СНГ» сейчас заняты

Алиханов о стройках: в плане эпидситуации хорошо, что «люди из стран СНГ» сейчас заняты
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Главное о короновирусе во вторник, 31 марта.
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Губернатор Антон Алиханов считает важным, что занятые на стройках представители других стран СНГ в период «всеобщей самоизоляции» не останавливают работу. Он высказал эту мысль в вторник, 31 марта, в интервью телеканалу «Каскад».

«Стройки продолжаются. Более того, я даже считаю, что это хорошо в плане эпидситуации потому что... Ну, не секрет, что на достаточно большом количестве строек работают наши соседи, люди из стран СНГ, которые не живут на постоянной основе в Калининградской области в том числе. И их незанятость на стройке подразумевает какое-то времяпрепровождения ими где-то и это дополнительные для нас риски в том числе каких-то эпидраспространения болезней и так далее. Поэтому на наш взгляд все-таки важно, чтобы они работали. Да и собственно никто не отменял жилищное строительство, много людей ждут своих квартир, являются дольщиками. Мы строим объекты в рамках национальных проектов», — объяснил свою позицию губернатор..

«Сегодня буквально мы получили документы, у нас закончена стройка на стадионе „Локомотив“, создано такое легкоатлетическое ядро, в Озерске закончено строительство ФОКа. Поэтому коронавирус коронавирусом, но жизнь никто не отменял. С соблюдением всех требований, мер безопасности. Ряд отраслей может, а в некоторых случаях должен продолжить работу», — добавил он.

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