Главное о коронавирусе во вторник, 31 марта

В России за последние сутки подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет). Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек. По мнению представителя ВОЗ, принимаемые Россией меры помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции и исключить европейский сценарий развития эпидемии.

В Калининграде стартовал режим всеобщей изоляции, который продлится до 5 апреля. Это значит, что жителям региона настоятельно рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. Здесь можно посмотреть список организаций, которые продолжают работать на этой неделе. Чтобы следить за горожанами, в некоторых муниципалитетах (например, в Светлогорске) сформировали патрули из казаков. Губернатор Антон Алиханов вполне допускает продление карантина ещё на неделю. В соседней Польше тем временем расширили список ограничений, а вот глава Белоруссии Александр Лукашенко, наоборот, уверен, что запирать граждан по домам нельзя.

Госдума приняла сразу несколько законопроектов, касающихся ситуации с коронавирусом. Ужесточено наказание заражённым, нарушившим карантин. В зависимости от числа пострадавших это может быть либо весьма крупный штраф, либо лишение свободы. Также одобрено введение штрафов для здоровых людей, нарушивших режим карантина. В-третьих, депутаты приняли закон об уголовном наказании за фейковые новости во время ЧС и эпидемий.

Жителей Москвы и Подмосковья из-за эпидемии коронавируса на три месяца освобождают от взносов на капремонт. Также пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями обещают выплатить по 4 тысячи рублей за сидение дома.

Сроки вступительных экзаменов в российские вузы переносят на «две-четыре недели» из-за эпидемии. Минюст предлагает приостановить регистрацию браков и разводы — также из-за коронавируса. Аэропорт «Храброво», в котором значительно сократилось число рейсов, теперь будет работать с 07:00 до 21:00. По крайней мере, до 6 апреля.