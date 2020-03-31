Полиция предупреждает о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом

Полиция предупреждает о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полицейские предупреждают калининградцев о дистанционных мошенничествах, которые могут быть связаны с пандемией коронавируса. В особой опасности пожилые люди, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе УМВД,

В полиции обращают внимание на том, что мошенники могут сообщить:

— о несуществующей болезни у вас или ваших родственников;

— о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии;

— о снятии с вашего счета/карты денег. ⠀

В связи с этим полицейские настоятельно рекомендуют:

— ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, срок ее действия, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений; ⠀

— ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники;

— при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию, или своим близким (помните, что полицейские из рабочей группы УМВД по контролю за лицами, находящимися на карантине, звонят только со следующих номеров: 551-174, 551-176, 551-214, 551-236, 551-374, 551-396 и проверяют нужна ли людям какая-либо помощь);

— ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц.

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