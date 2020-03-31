Полиция оштрафовала калининградца, который нарушил режим и гулял по променаду в Балтийске

Полиция оштрафовала калининградца, который нарушил режим и гулял по променаду в Балтийске
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Балтийске во вторник был задержан житель Калининграда, который в нарушении режима всеобщей самоизоляции отправился к морю. Об этом сообщает региональное УМВД на своем сайте.

«На мужчину составили протокол и отправили пережидать карантин домой, строго предупредив, что на второй раз сумма штрафа увеличится и санкции будут намного строже», — отметили в полиции. Нарушителей привлекают к ответственности, им грозят штрафы, а в некоторых случаях арест на 15 суток и даже уголовная ответственность, пояснили в УМВД.

«На территории Калининграда и муниципальных образований региона из числа сотрудников органов внутренних дел созданы подвижные группы, задача которых осуществление проверки соблюдения постановления Правительства Российской Федерации и губернатора нашего региона постановления о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, — процитировали также в пресс-службе заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД Дмитрия Князева. — Результатами работы данных сотрудников стало внесение порядка 100 представлений о прекращении незаконных действий физическим лицам и организациям, а также составление 5 протоколов по статьям 19.3 и 19.4 КоАП РФ. На основании чего можно сделать вывод, что не все граждане и организации понимают важность соблюдения режима самоизоляции».

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