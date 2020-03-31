Кредиты под 0% и 0,1%: Алиханов о поддержке бизнеса в регионе

Кредиты под 0% и 0,1%: Алиханов о поддержке бизнеса в регионе
Алексей Милованов / Новый Калининград
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По словам губернатора Антона Алиханова, область ждет более детально проработанных мер поддержки бизнеса от федерального центра, но и сам готов выделить на эти цели около миллиарда рублей. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Каскад» во вторник, 31 марта.

О «кредитных продуктах» губернатор пообещал позднее рассказать более подробно.«Уже с завтрашнего дня „Сбербанк“ и ВТБ, а скоро и другие банки к этому подключатся, у нас в регионе начнут консультировать и выдавать кредиты на выплату заработной платы. Под 0%. То есть особо пострадавшие отрасли, у нас утвержден уже список особо пострадавших отраслей, это туроператоры, отельеры, гостиницы, общепит и целый ряд других, которые вынужденно вот сейчас не работают, даже не в силу ограничений, а в силу того, что они просто закрыты по решению правительства, они смогут получить под 0% кредиты. Там есть соответствующий продукт, который будет разработан, и в течение 8 часов им будет выдаваться решение об одобрении кредита и они смогут получать эти деньги», — сказал Алиханов.

Кроме того, по словам губернатора, региональные власти выделили около полумиллиона рублей для помощи представителям как пострадавших отраслей, так и просто малого и среднего бизнеса. «Мы готовы под 0,1% выдавать кредиты до 10 млн рублей на любые цели, в том числе и на уплату заработной платы. Эти кредиты можно будет брать от 6 до 12 месяцев тоже с возможностью пролонгации, если это будет нужно. То есть мы очень ответственно к этому отнесемся. Наша с вами задача — выйти из этого кризиса сильнее и прожить его, сохраниться», — пояснил глава региона.

Губернатор также отметил, что региональные власти смогут аккумулировать еще примерно полмиллиарда на преодоление кризисных явлений в экономике.

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