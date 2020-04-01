В первый день изоляции в Калининградской области продолжили поджигать траву

В первый день изоляции в Калининградской области продолжили поджигать траву
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Роспотребнадзор потребовал от россиян не подходить друг к другу ближе чем на метр
Все новости по теме: Пожары

В Калининградской области, несмотря не введенную из-за коронавируса изоляцию, в полях продолжали поджигать траву. О случаях пожаров в среду, 1 апреля, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

По данным ведомства, накануне пожарно-спасательные подразделения три раза привлекались для ликвидации палов сухой травы. Выезжали расчеты составе 13 человек и 3 единицы техники.

В регионе с 31 марта по 5 апреля введен режим всеобщей изоляции по примеру Москвы. Выходить на улицу жителям региона разрешено только в случае крайней необходимости

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter