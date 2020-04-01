В первый день изоляции в Калининградской области продолжили поджигать траву

В Калининградской области, несмотря не введенную из-за коронавируса изоляцию, в полях продолжали поджигать траву. О случаях пожаров в среду, 1 апреля, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

По данным ведомства, накануне пожарно-спасательные подразделения три раза привлекались для ликвидации палов сухой травы. Выезжали расчеты составе 13 человек и 3 единицы техники.

В регионе с 31 марта по 5 апреля введен режим всеобщей изоляции по примеру Москвы. Выходить на улицу жителям региона разрешено только в случае крайней необходимости