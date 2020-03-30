Жизнь в эпоху пандемии: как власти предлагают калининградцам самоизолироваться

В Калининградской области с 31 марта по 5 апреля вводится режим всеобщей изоляции по примеру Москвы. Это значит, что выходить на улицу жителям региона будет разрешено только в случае крайней необходимости — в аптеку, в магазин, на работу мелкими перебежками (если вы работаете на этой неделе) или к врачу. Ещё можно погулять с собакой (быстро и недалеко). При этом потерявшим заработок жителям региона не собираются выплачивать дополнительное пособие по безработице, как это сделали в Москве. «Новый Калининград» изучил постановление правительства региона и кратко рассказывает, что теперь можно, что нельзя и что грозит нарушителям.

Что можно?

Можно (и даже нужно!) сидеть дома — отдыхать, работать, смотреть сериалы, общаться с родными и близкими, строчить гневные комментарии в интернете. Можно сходить в ближайший открытый магазин или в аптеку, можно ездить на работу и обратно, если это необходимо, а также обращаться за медицинской помощью. Что входит в перечень товаров первой необходимости можно посмотреть здесь.

В случае пожара или любой другой угрозы жизни на улицу выйти, естественно, тоже можно. Также разрешено передвигаться по городу, если ваша деятельность с этим связана — например, вы курьер или водитель. Можно выгуливать собаку, не отходя от дома дальше 100 метров. Можно выносить мусор.

Всё это разрешено делать, соблюдая дистанцию в 1,5 метра от других людей, в том числе в общественном транспорте (кроме такси). Работающие магазины и аптеки обязаны обеспечить возможность соблюдения дистанции (нанести разметку, ограничить допуск в помещение и так далее).

Транспортом никто пользоваться не запрещает, как общественным так и личным. Однако вашу машину могут остановить и поинтересоваться, куда вы собрались, а количество общественного транспорта на улицах Калининграда сильно сокращено. Теперь автобусы, маршрутки, троллейбусы и трамваи будут ходить с интервалом от 15 минут до 2 часов (разные маршруты в разное время по-разному).

Что нельзя?

Ничего больше. Нельзя гулять, заниматься спортом на улице, устраивать вечеринки, собираться компанией на барбекю, ходить друг к другу в гости и так далее. Людям старше 65 лет, а также людям с определёнными заболеваниями (диабет, астма, онкология, полный список можно посмотреть здесь) запрещено выходить из дома вообще. Даже в магазин или в аптеку. Все социальные пособия и пенсии обещают доставлять на дом. Ограничение не касается медиков и людей, без которых ничего не будет работать.

Если ваша работа не входит в список разрешённых (разъяснения Минтруда можно посмотреть здесь), а работодатель не отпускает на карантин, вы можете пожаловаться в трудовую инспекцию или в прокуратуру.

Нежелательно посещать религиозные объекты. К этому же призывает и РПЦ, однако храмы в Калининградской области пока открыты.

С 28 марта по 5 апреля приостановлена деятельность заведений общепита (доставлять еду можно), закрыты объекты торговли, за исключением продуктовых магазинов, зоомагазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.Также закрыты все развлекательные и досуговые заведения для взрослых и детей, все МФЦ и прочие организации сферы услуг (кроме медицинских, ветеринарных, услуг связи, услуг погребения, финансовых, жилищно-коммунальных, транспортных и частично гостиничных). До 1 июня закрыты гостиницы, санатории и места массового отдыха на побережье. Отели могут принимать только людей, приехавших по работе. Введён повсеместный запрет на курение кальянов в любых общественных местах.

Что будет с нарушителями?

Пока ничего, однако Госдума намерена уже 31 марта рассмотреть (и, видимо, принять) законопроекты о мерах ответственности за нарушение карантина. Поправки подразумевают штрафы от 1 тысячи до 2 миллионов рублей. Если чья-то безалаберность привела к смертям нескольких человек, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

До вступления в силу новых норм полиция и Росгвардия могут только уговаривать вас вернуться домой и не бродить по улицам. С этой целью администрация Калининграда совместно с полицией с 31 марта отправляет несколько экипажей патрулировать город — следить за работой бизнеса и проводить «воспитательные беседы» с гражданами. Сообщения о пандемии также собираются транслировать через городскую систему оповещения. Важный момент — никто не вправе требовать от вас предъявить какой-то специальный документ, позволяющий находиться на улице, или пропуск.