Роспотребнадзор потребовал от россиян не подходить друг к другу ближе чем на метр

Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от россиян соблюдать дистанцию друг от друга не менее метра. Соответствующее постановление руководителя ведомства опубликовано 1 апреля на портале нормативных правовых актов pravo.gov.ru.

«Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в документе.

Роспотребнадзор также призвал регионы тестировать на наличие коронавируса нового типа всех вернувшихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ на 31 марта, число заболевших коронавирусом в России достигло 2 тыс. 337, за сутки было выявлено 500 инфицированных. Число смертей в России — 17, за сутки увеличилось на восемь человек, выздоровевших — 121, за сутки увеличилось на 55.