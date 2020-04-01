В Литве в 10 раз повысили штрафы для нарушителей карантина

Сейм Литвы значительно повысил штрафы нарушителям карантина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS.



Согласно принятому 31 марта закону, штрафы для физлиц составят от 500 до 1500 евро, для предприятий — от 1500 до 6000 евро. Полиция получила право составления протоколов нарушений.

До этого штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий — до 600 евро. Наказывать за нарушение правил могли специалисты здравоохранения.

В то же время сейм не поддержал ужесточение наказания для случаев, когда по причине нарушения правил распространяется заболевание или возникает его вспышка. Сейчас за это грозит до трёх лет лишения свободы. Максимальный срок предлагалось повысить до пяти лет.

По данным на утро 1 апреля, в Литве подтверждён 581 случай заражения коронавирусом. От инфекции в стране умерли восемь человек, выздоровели семь.