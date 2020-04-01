Чтоб «не переуплотнялись»: горвласти увеличили число автобусов утром и вечером

Во вторник, 31 марта, когда в регионе стал действовать режим всеобщей самоизоляции, общественным транспортом в Калининграде пользовались в среднем 10 человек в час. Об этом сообщил в среду на оперативном совещании глава профильного комитета горадминистрации Олег Кутин, передает корреспондент Нового Калининграда.



По его словам, в утренние часы всем общественным транспортом, количество которого сократили до 60% от обычного, было перевезено в общей сложности 90 человек (с 6 до 10 утра). За последующие 7 часов перевезли около 100 человек. В итоге глава Калининграда Алексей Силанов поручил увеличить количество общественного транспорта по утрам и вечерам на 10% для того, чтобы не создавать «условия переуплотнения» среди пользующихся им сотрудников предприятий «непрерывного цикла», которые продолжают работать.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Анны Павловой, в общественном транспорте должна соблюдаться дистанция минимум в метр между пассажирами.



