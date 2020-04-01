Экстрадированному из Польши совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение

Экстрадированному из Польши совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение
Следственный комитет РФ
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Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. На прошлой неделе мужчину экстрадировали из Польши в Россию.

Как сообщает ТАСС, по прибытии в Калининград у Вишневского взяли тест на наличие коронавируса. «После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ», — сказала представитель СК Светлана Петренко. Вячеслава Вишневского допросили в присутствии защитника.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах бизнесмен дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, в отношении которой уголовное дело рассматривается в суде.

«Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утверждённого проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания», — рассказала Петренко. Это привело к трагедии, которая случилась в 2018 году, когда при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

После происшествия Вишневский скрылся и продолжил заниматься строительным бизнесом в Испании. На деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерове, он приобрёл дорогостоящее имущество.

В России бизнесмена объявили в международный розыск. Его задержали в Польше 6 марта 2020 года. После этого Минюст соседней республики выдал мужчину компетентным органам РФ.

«Следствие приняло меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости в России и Испании», — отмечает информагентство.


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