Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 2777

За последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны (Калининградской области в списке нет). Об этом в среду, 1 апреля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Всего в стране зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве (267 человек), Коми (32 человека), Санкт-Петербурге (27 человек), Московской (15 человек) и Саратовской (11 человек) областях.



Также за сутки зафиксировано 7 летальных случаев: 5 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Псковской области. За весь период зафиксировано 24 летальных случая.