Кафе, автосервис, салоны связи: горвласти нашли нарушителей режима всеобщей самоизоляции

Во время рейдов во вторник, когда в регионе начал действовать режим всеобщей самоизоляции, было обнаружено несколько точек общепита, магазинов и т.д., работающих в нарушение соответствующего постановления областного правительства. Тема обсуждалась в среду, 1 апреля, на оперативном совещании в горадминистрации, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Как говорилось на совещании, в частности, были обнаружены работающее кафе «Авиатор» на кольце автобуса по ул. Пригородной, действующий автосервис на пр. Победы, салон «МТС» в торговом центре у Северного вокзала (по данным участников рейда, он работал в обычном режиме, а не реализовывал только сим-карты), точка, торгующая лавашом в пос. им. Космодемьянского, магазин косметики на ул. Леонова. В последнем случае «под видом того,что они торгуют товарами первой необходимости, которого было в наличии 2 порошка, 2 зубные щетки — минимум, и они говорили что торгуют товарами первой необходимости, продавая при этом и тени, и тушь для ресниц», рассказала представитель горадминистрации. Руководитель управления Роспотребнадзора Елена Бабура отметила, что к ним поступили жалобы на работающие кафе на автозаправках «Роснефть», магазин «Мегаполис» на ул. Камской, цветочные павильоны на Литовском валу. Она попросила участников рейдов обратить на это внимание.

Также на совещании говорилось о том, что работает пункт выдачи посылок сети Wildberries на ул. К. Маркса. Представители горадминистрации связывались с руководством сети с тем, чтобы договориться: либо они выдают только посылки с товарами первой необходимости, либо все — но проводят их дезинфекцию; решение должно быть принято в течение дня.

В сети супермаркетов «Виктория» не оказалось дистанционной разметки перед кассами (руководство обещало завершить эту работу к среде). Во многих случаях продавцы находились на рабочем месте без средств индивидуальной защиты и жаловались на их отсутствие в аптеках. Многие магазины, торгующие не только товарами первой необходимости, продолжили продавать весь ассортимент — их руководителей попросили либо ограничить доступ к соответствующим витринам, либо завесить их, отмечалось на совещании.

Глава Калининграда Алексей Силанов обратил внимание на нелегальных уличных торговцев. По его словам, накануне он заметил «нетрезвую дамочку, торгующую черемшой» у перекрестка улиц Горького и Черняховского, она ушла после внушения.

В целом, как говорилось на оперативном совещании, горожане восприняли ситуацию с пониманием. Рейды по торговым точкам и предприятиям (в них также принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии) будут продолжаться до конца недели.