Горвласти на время режима всеобщей самоизоляции усилили работу с бездомными

Администрация Калининграда усилила «разъяснительную работу» с «людьми, ведущими асоциальный образ жизни». Об этом заявила в среду, 1 апреля, на оперативном совещании в мэрии глава комитета по социальной политике Анна Апполонова, передает корреспондент «Нового Калининграда».



По словам Апполоновой, бездомные «максимально определены в Дом ночного пребывания в поселок имени Александра. Космодемьянского». «Он полностью укомплектован, и на сегодняшний день мы не видим праздно находящихся на территории города таких людей», — отметила глава комитета.

Присутствовавшая на совещании глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура обратила внимание на необходимость измерения температуры у находящихся в Доме ночного пребывания людей и проверки их на признаки инфекционных заболеваний.