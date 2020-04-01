Рособрнадзор: провести ЕГЭ дистанционно на дому в России пока невозможно

В Рособрнадзоре признали, что в России пока невозможно провести Единый госэкзамен дистанционно на дому. Об этом сообщил врио главы ведомства Анзор Музаев. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», — сказал Музаев.

Ранее в Минпросвещения сообщили о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня в связи с коронавирусом. Для вузов, которые помимо ЕГЭ требуют прохождения дополнительных испытаний, сроки таких экзаменов тоже сдвинут. Сроки волн зачисления в вузы также будут сдвинуты, тем не менее зачислить всех планируется ко второй половине августа и начать учебный год вовремя — 1 сентября.