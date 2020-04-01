ГИБДД и Росгвардия дежурят на въездах в город, водители говорят о проверке прописки

ГИБДД и Росгвардия дежурят на въездах в город, водители говорят о проверке прописки
Виталий Невар / Новый Калининград
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На въездах в Калининград дежурят наряды полиции и Росгвардии. Сотрудники силовых ведомств сверяют персональные данные граждан. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Силовики проверяют фамилию, имя и отчество, интересуются, куда и зачем следуют автомобилисты. «В случае если выясняется, что жители региона едут по своим личным делам, которые можно отложить на время карантина, то полицейские рекомендуют им воздержаться от поездки и соблюдать требования о самоизоляции», — говорится в сообщении УМВД.

Ограничительные меры не касаются поездок на работу, обращений в лечебные учреждения за медицинской помощью, покупки лекарств и оказания помощи пожилым родственникам.

Калининградские автомобилисты сообщают в социальных сетях, что патрули останавливают почти все проезжающие машины. «На въездах в город стоят патрули и без прописки не пропускают. Для работающих ограничения не действуют», — пишут в социальных сетях водители.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что проверка прописки — просто один из способов выяснить цель перемещения. «Может быть три истории. Первая — я еду, условно, к бабушке своей престарелой в Калининград и везу ей лекарства и продукты. Ну, к примеру. Второй случай — я еду домой, вот я живу в Калининграде, у меня вот такая прописка, все. Вариант третий — я живу в Гурьевске или условном Гусеве и еду на работу, потому что мое предприятие работает. А работаю я тем-то тем-то, там-то там-то. Вот поэтому спрашивают прописку, как одну из форм подтверждения, что ты едешь домой», — пояснил глава пресс-службы Дмитрий Лысков.

Он также подчеркнул, что никаких справок, пропусков или каких-либо других документов для подтверждения перемещения по территории Калининградской области не требуется. «Мы не вводили и не планируем вводить по примеру Москвы вот этот справочный режим, по сути пропускной режим для того, чтобы дать возможность нашим жителям перемещаться в пространстве», — отметил Лысков.

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