В Армении ввели запрет на вскрытие умерших от коронавируса людей

В Армении запретили проводить вскрытие скончавшихся после заражения коронавирусом COVID-19. Соответствующий закон подписал в среду президент страны Армен Саркисян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как уточняет информагентство, накануне парламент Армении на внеочередном заседании внес дополнения в закон «О медицинской помощи и обслуживании населения», предусматривающий, что в случае смерти человека от коронавируса нельзя будет проводить вскрытие тела.

По словам представлявшего документ главы Минюста, занимающиеся патологоанатомическими услугами компании в стране не имеют необходимых условий для вскрытия умерших от коронавируса лиц.

«С учетом того обстоятельства, что степень заразности коронавирусной инфекции пока не ясна, процесс вскрытия может привести к необратимым последствиям, и не ясно, сколько может существовать коронавирус в организме умершего человека, посему следует не осуществлять вскрытия в случае смерти от коронавируса», — уточнил он.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 571. Количество выздоровевших — 31, число смертей — три. Накануне, 31 марта, сообщалось о 532 зараженных в стране.