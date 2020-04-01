В нескольких регионах России ограничили продажу алкоголя на время изоляции

В нескольких регионах России ограничили продажу алкоголя на время изоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти нескольких регионов установили ограничение на продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Якутии в нескольких населённых пунктах ввели полный запрет на торговлю спиртным. В Карелии продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 14:00, в Хакасии — с 10:00 до 15:00, в Башкирии — с 10:00 до 18:00.

Как отмечается, во время изоляции в России увеличился спрос на доставку спиртного. В Москве объём заказов вырос в два раза, хотя закон о дистанционной торговле спиртным до сих пор не принят.

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