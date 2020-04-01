За сутки на наличие коронавируса в области проверили всего 73 человека

Согласно официальной статистике, за сутки в Калининградской области на наличие коронавирусной инфекции проверили всего 73 жителей региона. Такая информация содержится в официальном сообщении регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось, что нарастающим итогом на COVID-19 проверен 4021 человек, в среду, 1 апреля сообщается о 4 094 проверенных. Количество жителей региона, находящихся под медицинским наблюдением, снизилось на два десятка человек — с 1615 до 1594. В обсерваторе на базе лагеря «Паруса надежды» находится 18 человек.