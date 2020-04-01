В детсадах области работают 11 дежурных групп

В детских садах региона работают всего 11 дежурных групп, туда ходят дети тех, кто вынужден работать во время режима всеобщей самоизоляции. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Каскад».

«Сейчас небольшое количество детей в детские сады ходит. Есть дежурные группы по всех муниципалитетах, есть отделы, которые занимаются, курируют социальный блок, образование и туда можно звонить, обращаться с просьбой организовать дежурную группу в детском саду. Сейчас 11 дежурных групп на территории области действует, это немного, там порядка 75 детей. Но такая возможность есть. И в городе Калининграде и в других муниципалитетах», — сказал губернатор.