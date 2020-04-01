Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств при ЧС и эпидемии

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Рецептурные лекарства можно продавать онлайн только при режиме чрезвычайной ситуации или эпидемии. Правительство может воспользоваться этим правом до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кабмин должен разработать порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами и ввести требования к аптекам, которые смогут вести продажу онлайн. Закон не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.