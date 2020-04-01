Алиханов: мы считаем, что в «инфекционке» сейчас 75 человек с коронавирусом

Региональные власти считают, что в инфекционной больнице областного центра сейчас находятся 75 человек с коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвержден не у всех. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Каскад».

«Сейчас у нас в инфекционке 75 человек больных, как мы считаем, коронавирусом. Не все они подтверждены пока, но мы относимся к ним как к заболевшим. 51 человек — это люди, прибывшие из других стран, скорее всего привезли эту инфекцию с собой из этих государств. Три к сожалению сейчас там в реанимации. Это к вопросу о серьезности этой инфекции и о ее коварстве. Пять человек поправились и мы их выписали», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в отделении работает 25 врачей-инфекционистов, 4 реаниматолога и средний медицинский персонал. Из 200 коек в больнице занято 75.