Больше всего смертей пациентов с COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в США

Больше всего смертей пациентов с COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в США
Виталий Невар / Новый Калининград
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США вышли на первое место по количеству смертей пациентов с коронавирусом за последние сутки, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

За сутки в США скончались 873 человека, у которых выявили COVID-19. Далее следуют Италия (783 случая) и Испания (748 случаев).

В США зарегистрировано 189035 заболевших (прирост за сутки — 24761 человек), в Италии — 106128 (прирост — 4137), в Испании — 95923 (прирост — 7967).

Самый высокий уровень смертности — по-прежнему в Италии: 11,7%. Общемировой уровень — 4,9%.



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