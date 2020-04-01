Власти России пока не планируют отменять парад 9 мая

Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались. Об этом заявил в среду, 1 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», — сказал Песков. Как напоминает ТАСС, ранее Москва направила приглашения мировым лидерам посетить столицу России и принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Многие из них уже дали положительный ответ. «В то же время некоторые СМИ сообщали, что из-за развития ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия могут быть якобы перенесены на более поздний срок, отменены или сокращены», — пишет агентство.