Власти России пока не планируют отменять парад 9 мая

Власти России пока не планируют отменять парад 9 мая
Дмитрий Песков. Виталий Невар / Новый Калининград
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Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались. Об этом заявил в среду, 1 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», — сказал Песков. Как напоминает ТАСС, ранее Москва направила приглашения мировым лидерам посетить столицу России и принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Многие из них уже дали положительный ответ. «В то же время некоторые СМИ сообщали, что из-за развития ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия могут быть якобы перенесены на более поздний срок, отменены или сокращены», — пишет агентство.

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