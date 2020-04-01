В регионе дополнительно закупили почти миллион медицинских масок и 8 аппаратов ИВЛ

В регионе дополнительно закупили почти миллион медицинских масок и 8 аппаратов ИВЛ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минздрав Калининградской области дополнительно закупил восемь аппаратов искусственной вентиляции легких и более 900 тыс. медицинских масок. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным штаба, новые аппараты ИВЛ уже поставлены и пойдут для оснащения Больницы скорой медицинской помощи в Калининграде.

«Так же с первого февраля по настоящее время минздрав закупил чуть менее миллиона масок для медицинского использования и поставки еще будут продолжаться. Малыми партиями по мере необходимости они будут выдаваться в те или иные медицинские учреждения», — уточнили в штабе.

В интервью телеканалу «Каскад» губернатор Антон Алиханов также рассказал, что в регионе на сегодняшний день достаточно лекарств для оказания медикаментозного лечения пациентам с коронавирусом: «Если говорить про лекарства, у нас сейчас лекарств, которые рекомендованы Минздравом для лечения людей с коронавирусной инфекцией, как если бы у нас было заболевших 8,5 тысяч человек», - заявил Алиханов.



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