Минздрав: готовность регионов к коронавирусу оценивается как удовлетворительная

Минздрав: готовность регионов к коронавирусу оценивается как удовлетворительная
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Полицейские отслеживают скопления людей в регионе по камерам «Безопасного города»
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Готовность регионов к коронавирусу оценивается как удовлетворительная. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба, пишет «Интерфакс».

По его словам, во всех регионах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции и оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на него. В Москве развернуты два федеральных консультационных центра, которые работают в круглосуточном режиме и дают рекомендации коллегам из регионов по сложным случаям.

Также чиновник отметил, что у Минздрава есть данные, сколько в каждом регионе аппаратов ИВЛ в действии и сколько их еще требуется.

«Правительством привлечены все производители, в первую очередь отечественные. На сегодняшний день мы оцениваем ситуацию как стабильную и полностью закрывающую сегодняшнюю потребность. До конца мая больницы будут дополнительно укомплектованы еще более чем 8 тысячами аппаратов ИВЛ», — сообщил Уйба, добавив, что Минздрав уже обучил более полумиллиона медработников тому, как правильно надевать и снимать средства индивидуальной защиты, как пользоваться средствами дезинфекции.

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