80% калининградских пенсионеров оплачивают услуги ЖКХ онлайн

80% калининградских пенсионеров оплачивают услуги ЖКХ онлайн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Почти 80% калининградских пенсионеров оплачивают услуги ЖКХ онлайн. Для остальных должны организовать надомную оплату. Об этом в интервью телеканалу «Каскад» сообщил губернатор области Антон Алиханов.

«Старшее поколение у нас, почти 80% пенсионеров, оплачивают ЖКХ через Госуслуги или через интернет. Продвинутые у нас пенсионеры в Калининградской области и это хорошо. Но да, действительно в первые дни был очень большой наплыв тех, кто оплачивает ЖКХ в отделениях почты. И это особый риск, потому что как раз у наших старших наиболее тяжело протекает коронавирусная инфекция. Поэтому мы сейчас с „Почтой России“ договорились, что они выплату пенсий, социальных пособий переведут на надомный формат, будут доставлять их домой и соответственно дадут возможность оплачивать коммунальные услуги через такой надомный обход», — сказал Алиханов.

Он также назвал номер телефона, по которому доступен сервис «Почты России», который позволит обратиться за надомной оплатой услуг ЖКХ: 8 800 1000 000.


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