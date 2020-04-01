Путин подписал закон о переводе заключённых ближе к дому

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе заключённых в исправительные учреждения ближе к дому или к родственникам, сообщается на сайте Кремля.



Теперь осуждённого можно будет перевести в исправительное учреждение в регионе, где живут его близкие родственники, или в соседнем регионе.

«Это позволит родственникам осужденного более часто и с меньшими затратами посещать его во время отбывания наказания, окажет положительное влияние на поведение осужденного, будет способствовать укреплению его семейных и родственных отношений и решению вопросов, связанных с бытовым и трудовым устройством осужденного после освобождения от отбывания наказания», — указано на сайте Кремля.

Подразумевается, что перевести осуждённого можно будет всего один раз за время отбывания наказания.