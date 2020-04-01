Роспотребнадзор считает, что «нерабочую неделю» из-за коронавируса надо продлить

Роспотребнадзор считает, что «нерабочую неделю» из-за коронавируса надо продлить
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Минкомсвязи рассказали, как собираются следить за людьми на карантине
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«Нерабочую неделю» в России в связи с эпидемией коронавируса необходимо продлить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс» в среду, 1 апреля.

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — сказала Попова.

По ей словам, «нерабочая неделя» стала «большим вкладом в дело противодействия распространению вируса».

«Очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали. <...> Продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода», — добавила глава Роспотребнадзора.


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